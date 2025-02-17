Обязанности:
Выступать посредником между бизнес-подразделениями и подрядчиками по созданию и производству POSM (демобоксы, демостенды и другое)
Осуществлять контроль визуальной части POSM с учетом брендбука, в т.ч. визуализация
Осуществлять учет наличия POSM и своевременную готовность к ключевым мероприятия (выставки, запуски новых продуктов, регулярная активность)
Осуществлять контроль качества произведенных POSM, и при необходимости создавать рекламации
Поиск и анализ поставщиков по POSM, заключение договоров, поддержание пула поставщиков в актуальном состоянии
Проектный менеджер по проектам, связанных с POSM
Проведение тендеров поставщиков POSM, создание пула постоянных подрядчиков
Проведение мозговых штурмов по поиску концепции
Ведение процесса создания POSM под ключ
Отслеживание актуальных материалов и подходов в области POSM
Бюджетирование проектов POSM
Посещение производств и тематических выставок в России
Требования:
Опыт работы в создании и производстве POSM не менее 2-х лет, коммуникабельность, менеджмент проектов
Условия:
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании