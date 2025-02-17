Обязанности:

Выступать посредником между бизнес-подразделениями и подрядчиками по созданию и производству POSM (демобоксы, демостенды и другое)

Осуществлять контроль визуальной части POSM с учетом брендбука, в т.ч. визуализация

Осуществлять учет наличия POSM и своевременную готовность к ключевым мероприятия (выставки, запуски новых продуктов, регулярная активность)

Осуществлять контроль качества произведенных POSM, и при необходимости создавать рекламации

Поиск и анализ поставщиков по POSM, заключение договоров, поддержание пула поставщиков в актуальном состоянии

Проектный менеджер по проектам, связанных с POSM

Проведение тендеров поставщиков POSM, создание пула постоянных подрядчиков

Проведение мозговых штурмов по поиску концепции

Ведение процесса создания POSM под ключ

Отслеживание актуальных материалов и подходов в области POSM

Бюджетирование проектов POSM

Посещение производств и тематических выставок в России



Требования:

Опыт работы в создании и производстве POSM не менее 2-х лет, коммуникабельность, менеджмент проектов



Условия:

Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ

Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)

ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы

Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)

Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам

Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone

Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща

Корпоративный транспорт от м. Марьина роща

Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании