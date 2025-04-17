Обязанности:
- Работа с порталом заявок ITSM с соблюдением SLA, KPI
- Введение и контроль IT-активов компании в системе ITSM.
- Обеспечение работы офисного ИТ оборудования.
- Координация и взаимодействие со сторонними партнерами в случае, если их вмешательство требуется для решения инцидентов или проблем.
- Написание инструкций, проведение тренингов для конечных пользователей и коллег, ведение базы знаний.
- Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью.
Требования:
- Опыт работы в службе технической поддержки от 3х лет (как преимущество, опыт работы в крупных компаниях);
- Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, понимания работы серверов, активного сетевого оборудования;
- Знания Windows 10/11 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне продвинутого пользователя;
- Знания порядка оформления документации, ведение базы знаний;
- Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
- Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);
- Методология ITIL и навыки использования инструментов ServiceNow\SimpleOne приветствуются;
- Опыт работы с SCCM\Intune MDM, как преимущество
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.