Обязанности:

  • Работа с порталом заявок ITSM с соблюдением SLA, KPI
  • Введение и контроль IT-активов компании в системе ITSM.
  • Обеспечение работы офисного ИТ оборудования.
  • Координация и взаимодействие со сторонними партнерами в случае, если их вмешательство требуется для решения инцидентов или проблем.
  • Написание инструкций, проведение тренингов для конечных пользователей и коллег, ведение базы знаний.
  • Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью.

Требования:

  • Опыт работы в службе технической поддержки от 3х лет (как преимущество, опыт работы в крупных компаниях);
  • Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, понимания работы серверов, активного сетевого оборудования;
  • Знания Windows 10/11 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне продвинутого пользователя;
  • Знания порядка оформления документации, ведение базы знаний;
  • Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
  • Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);
  • Методология ITIL и навыки использования инструментов ServiceNow\SimpleOne приветствуются;
  • Опыт работы с SCCM\Intune MDM, как преимущество

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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