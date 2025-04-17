Цели и задачи:

  • Разработка, развитие и поддержка проектов на базе 1С-Битрикс (CRM, HR и др);
  • Интеграция с внешними сервисами и API;
  • Оптимизация производительности сайтов и приложений;
  • Обучение младших разработчиков, наполнение базы знаний.

Обязанности:

  • Разработка и поддержка компонентов на основе Bitrix API, Framework и D7;
  • Настройка, интеграция и сопровождение штатных компонентов от Битрикс;
  • Обновление в проектах ядра Битрикс, используемых библиотек, версий PHP;
  • Проектирование архитектуры ПО;
  • Разработка и настройка сложных интеграций с внешними системами;
  • Настройка и оптимизация производительности систем;
  • Участие в командной разработке по методологии Agile(Scrum), планирование, оценка трудозатрат, deployment.

Требования:

  • Высшее техническое образование, предпочтительно в сфере информационных технологий;
  • Ключевые профессиональные знания: PHP, HTML, CSS, JavaScript, 1С-Битрикс, принципы ООП, паттерны проектирования, REST API, Linux.

Необходимый профессиональный опыт:

  • От 5 лет опыта командной разработки на PHP, от 3 лет опыта с 1С-Битрикс, предпочтительно навыки обновления ядра, разворачивание инфраструктуры и проекта CRM на PHP8;
  • Знание программных продуктов: 1С-Битрикс, Git, Nginx, Apache, MySQL/MariaDB. Будет преимуществом: Docker, Kubernetis;
  • Наличие сертификатов 1С-Битрикс будет преимуществом;
  • Умение быстро переключаться на приоритетные задачи;
  • Понимание технологий микросервисов;
  • Умение работать на результат.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет
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