Цели и задачи:
- Разработка, развитие и поддержка проектов на базе 1С-Битрикс (CRM, HR и др);
- Интеграция с внешними сервисами и API;
- Оптимизация производительности сайтов и приложений;
- Обучение младших разработчиков, наполнение базы знаний.
Обязанности:
- Разработка и поддержка компонентов на основе Bitrix API, Framework и D7;
- Настройка, интеграция и сопровождение штатных компонентов от Битрикс;
- Обновление в проектах ядра Битрикс, используемых библиотек, версий PHP;
- Проектирование архитектуры ПО;
- Разработка и настройка сложных интеграций с внешними системами;
- Настройка и оптимизация производительности систем;
- Участие в командной разработке по методологии Agile(Scrum), планирование, оценка трудозатрат, deployment.
Требования:
- Высшее техническое образование, предпочтительно в сфере информационных технологий;
- Ключевые профессиональные знания: PHP, HTML, CSS, JavaScript, 1С-Битрикс, принципы ООП, паттерны проектирования, REST API, Linux.
Необходимый профессиональный опыт:
- От 5 лет опыта командной разработки на PHP, от 3 лет опыта с 1С-Битрикс, предпочтительно навыки обновления ядра, разворачивание инфраструктуры и проекта CRM на PHP8;
- Знание программных продуктов: 1С-Битрикс, Git, Nginx, Apache, MySQL/MariaDB. Будет преимуществом: Docker, Kubernetis;
- Наличие сертификатов 1С-Битрикс будет преимуществом;
- Умение быстро переключаться на приоритетные задачи;
- Понимание технологий микросервисов;
- Умение работать на результат.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.