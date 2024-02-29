Типовой проект 1.2_MVnex_ПС10кВ_без моторизации ВЭ_ЗН_с термомониторингом и АСУЭ

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Типовой проект для ПС 110(220) / 6(10) кВ на основе ячеек Systeme MVnex без моторизации c терминалами РЗА БМРЗ 150-й серии. Типовой проект с терминалами БМРЗ 150 серии (22 дискретных входа / 21 дискретный выход) предназначены для подстанций 6, 10 кВ, в которых требуется реализация более сложной автоматики с возможностью передачи большего объема информации в систему диспетчеризации по интерфейсу RS485, либо Ethernet (медь или оптика). Протоколы приема/передачи данных для интерфейса RS-485: Modbus RTU, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, а для интерфейса Ethernet - Modbus TCP/IP, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104.

Дата документа: 29/02/2024 Узнать больше о линейке: SYSTEME MVNEX Формат: ZIP Размер: 22.31 mb