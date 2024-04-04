40-й Форум электротехники и инженерных систем

Компания Systeme Electric примет участие в юбилейном 40-м Форуме электротехники и инженерных систем, который пройдет 4 апреля 2024 года в Екатеринбурге.

На нашем стенде посетители выставки смогут ознакомиться с продуктовыми новинками и решениями брендов Systeme Electric, Dekraft и Механотроника. А в рамках насыщенной деловой программы мы проведем три семинара, мастер-класс и выступим на бизнес-интенсиве для частных монтажников.

Наши темы и спикеры:

∙ Современные продуктовые решения для распределения электроэнергии и промышленной автоматизации. Спикер – Артем Тимофеев.

∙ Комплексное предложение для частного монтажника. Новинки Systeme Electric 2024. Спикер – Дарья Ерышева.

∙ Комплексное предложение по модульному оборудованию Dekraft и Systeme Electric. Спикер – Александр Мельников.

∙ Мастер-класс City9 "Будет ОК, если вставить в щитОК". Спикер – Александр Мельников.

Всего в рамках Форума пройдет 70+ конференций и семинаров, а участие в выставке примут порядка 100 российских и зарубежных компаний. Гости мероприятия, через прямой диалог с производителями, смогут более широко узнать о разработках и новых технологиях, которые выпускаются в России и для России – от электротехники и крепежа до систем безопасности и инженерной сантехники.

Участие в мероприятии бесплатное. До встречи на Форуме!