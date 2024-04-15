Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает всех на Инновационный Саммит 2024!

Инновационный Саммит – это масштабная конференция и выставка, которую «Систэм Электрик» проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Мероприятие состоится 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.

Ключевая тема Инновационного Саммита 2024: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее».

Инновационный Саммит 2024 посвящен подходам к обеспечению технологической независимости в областях электроэнергетики и автоматизации. Это пространство для обсуждения актуальных вопросов и их решений.

Одной из центральных площадок мероприятия станет Инновационный Хаб. Здесь будут представлены продукты и решения для ключевых отраслей экономики. Гости выставки смогут ознакомиться с продукцией собственных заводов «Систэм Электрик» – «Потенциал», СЭЗЭМ и НТЦ «Механотроника» – где компания реализует комплексную инвестиционную программу по развитию НИОКР и расширению производства. Эти современные российские промышленные площадки входят в число системообразующих предприятий в регионах деятельности.

Деловая программа будет включать в себя сессии, на которых выступят ведущие эксперты, лидеры отрасли и руководители «Систэм Электрик». К участию приглашены представители крупнейших российских и иностранных инновационных партнеров, органов государственной власти.

Кроме того, на мероприятии будут впервые представлены более 30 новейших продуктов и решений «Систэм Электрик», разработанных в соответствии с актуальными запросами заказчиков.

Инновационный Саммит 2024 пройдет только в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.

Официальный сайт мероприятия: https://landing.systeme.ru/innovacionnyj-sammit