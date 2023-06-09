Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»

С 6 по 9 июня 2023 года компания Systeme Electric примет участие в Международной специализированной выставке технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ» — единственный в России проект для всех отраслей горно-рудной промышленности и уникальная площадка для демонстрации новейших технологий, которая открывает компаниям новые горизонты сотрудничества и позволяет использовать представленные возможности для развития бизнеса.

Выставка оказывает большое влияние на процесс развития угольных предприятий России в рамках используемых технологий подземной добычи угля.

Стенд компании Systeme Electric будет представлен в 1 павильоне, стенд 1. Е20.

Зарегистрироваться