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Роуд-шоу Systeme Electric

11-27 июля 2023
Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самара
Оффлайн

Компания Systeme Electric проводит роуд-шоу в крупнейших городах России. В июне и июле мероприятия, посвященные электроустановочным изделиям и оборудованию конечного распределения City9, состоятся в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Самаре. 

Участникам представляется уникальный шанс окунуться в мир новых возможностей и первыми увидеть оригинальные демонстрационные материалы. Лидер запуска, Алла Четвергова, представляет новинки завода Потенциал: AtlasDesign Antique, ArtGallery, MultiSet и безвинтовую платформу механизмов. Лидер запуска, Анатолий Попыкин, презентует новейшую линейку модульного оборудования City9 Set. 

Программа мероприятий рассчитана на профессиональных электромонтажников и дилеров. Помимо презентации гостей ждут увлекательные тест-драйвы, квизы, Q&A сессии и угощения. 

График предстоящих мероприятий:

  • 11 июля – Ростов-на-Дону
  • 13 июля – Краснодар
  • 27 июля – Самара 
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