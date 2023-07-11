Роуд-шоу Systeme Electric

Компания Systeme Electric проводит роуд-шоу в крупнейших городах России. В июне и июле мероприятия, посвященные электроустановочным изделиям и оборудованию конечного распределения City9, состоятся в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Самаре.

Участникам представляется уникальный шанс окунуться в мир новых возможностей и первыми увидеть оригинальные демонстрационные материалы. Лидер запуска, Алла Четвергова, представляет новинки завода Потенциал: AtlasDesign Antique, ArtGallery, MultiSet и безвинтовую платформу механизмов. Лидер запуска, Анатолий Попыкин, презентует новейшую линейку модульного оборудования City9 Set.

Программа мероприятий рассчитана на профессиональных электромонтажников и дилеров. Помимо презентации гостей ждут увлекательные тест-драйвы, квизы, Q&A сессии и угощения.

График предстоящих мероприятий: