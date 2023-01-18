«Систэм Электрик» представила стоечные блоки распределения питания Uniprom PDU

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) анонсировала новое семейство стоечных блоков распределения питания Uniprom PDU, предназначенных для применения в дата-центрах. Представлены изделия серий Basic, Metered и Switched.

Устройства, как отмечается, обеспечивают надёжное распределение питания в монтажных шкафах. Семейство разработано с учётом особенностей российского рынка и с пониманием потребностей современных ЦОД. Новинки оснащаются стандартными разъёмами без функции фиксации штепселей кабелей питания.

Среди особенностей Uniprom PDU названы возможность каскадного подключения нескольких устройств к одному Ethernet-порту; поддержка опционального датчика температуры и влажности; контроллер с возможностью «горячей» замены; наличие базового набора интерфейсов и протоколов (SNMP v1/2/3, SMTP, HTTP(S)). Устройства заключены в компактный и прочный стальной корпус. Есть контрастный информационный дисплей с подсветкой. Количество фаз равно одной или трём, входной ток — 16 A или 32 A. Нагрузочная способность — 3700, 7400, 11 000, 22 000 ВА.

Изделия Uniprom PDU Metered дополнительно предоставляют возможность мониторинга энергопотребления. Уведомления о достижении установленных порогов позволят предотвратить потенциальные перегрузки цепей питания и их повреждение. Решения Uniprom PDU Switched подходят для организации распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления и управления электропитанием потребителей в монтажных шкафах.

Источник: Переход по ссылке