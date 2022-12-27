Компания «Систэм Электрик» представила новую линейку автоматических выключателей

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представила новую линейку автоматических выключателей в литом корпусе SystemePact CCB. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании.

SystemePact CCB предназначены для защиты сетей низкого напряжения до 690В и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий. Технические характеристики новой линейки обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования, а также минимальные затраты на обслуживание.

«Автоматические выключатели SystemePact CCB выполнены на платформе аппаратов ComPact NSX, признанных флагманом мирового рынка выключателей в литом корпусе. Новая линейка имеет идентичные размеры, аналогичные характеристики, а также взаимозаменяемые аксессуары, что позволяет реализовать максимально комфортный переход от аппаратов Schneider Electric к аппаратам Systeme Electric на любом этапе жизненного цикла электроустановки – от проектирования до эксплуатации», – отметил первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин.

Серия включает в себя электронные расцепители SystemeLogic, представляющие собой одновременно высоконадежные устройства защиты и устройства мониторинга электроэнергии. Линейка SystemePact CCB обладает компактными размерами и оснащено современной вращающейся контактной системой с двойным разрывом цепи. Дополнительным преимуществом выступают высокое качество материалов и эргономичный дизайн.

Ранее «Стройгазета» сообщала, что компания «Систэм Электрик» намерена увеличить производство локальной электротехнической продукции.

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