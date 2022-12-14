«Систэм Электрик» представляет систему пожарной сигнализации SystemeFS российского производства

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представляет новую адресно-аналоговую систему пожарной сигнализации SystemeFS. Она собирается в России и обладает российской сертификацией.



Новая система полностью совместима с линейкой оборудования ESMI, которую ранее поставляла Schneider Electric. Главным преимуществом SystemeFS для российского рынка стало новое программное обеспечение SystemeFS-Graphics с клиент-серверной архитектурой, которое удобно визуализирует узлы системы, позволяет следить за их состоянием и удаленно управлять ими в режиме реального времени. Также SystemeFS выделяет металлический корпус, который гарантирует работу системы в более суровых условиях.





«Систэм Электрик продолжает работать над созданием решений и продуктов с учетом особенностей и специфики российского рынка. Так,

SystemeFS соответствует российским регламентам и стандартам пожарной безопасности, сохраняя все преимущества и характеристики системы ESMI. При это мы стремимся расширять цифровые возможности для наших клиентов и партнеров и разрабатывать решения, легко интегрируемые с российским ПО для управления оборудованием», — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».



Среди особенностей архитектуры SystemeFS — возможность подключения до 32 панелей в сетевой конфигурации с резервированием интерфейсов как по RS-485 так и по оптическим линиям. Новые пожарные станции позволяют объединять до 318 адресных устройств в одном шлейфе длиной более 3 км. В линейке SystemeFS доступен широкий спектр периферийных устройств для обеспечения повышенной пожарной безопасности объектов: извещатели для сложных условий эксплуатации, адресные линейные извещатели, адресные модули управления и контроля, а также устройства звукового и светового оповещения. Модульная конструкция SystemeFS обеспечивает гибкость применения для объектов различного типа.



Команда Систэм Электрик дополнительно разрабатывает функцию интегрированного пожаротушения, а также работает над интеграцией системы пожарной сигнализации с системами автоматизации здания и безопасности. Интеграция SystemeFS в Systeme Platform — полностью российское программное обеспечение для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения — запланирована на 2023 год.



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