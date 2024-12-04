Модуль управления цепями 240В одноканальный адресный с изол. КЗ, в корпусе с возможн. уст. на DIN

Модуль управления цепями 240В одноканальный адресный с изол. КЗ, в корпусе с возможн. уст. на DIN Референс: FS-201E-240