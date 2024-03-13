Устройство дистанционного пуска адресное в герм. боксе желт цвета IP65 исп.01 надпись «ДЫМОУДАЛЕНИЕ»
Устройство дистанционного пуска адресное в герм. боксе желт цвета IP65 исп.01 надпись «ДЫМОУДАЛЕНИЕ»
Референс: ГБ-MC5A-Y-33
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
ГБ-MC5A-Y-33 Устройство дистанционного пуска адресное в герметичном боксе
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 371.51 kB
ГБ-MC5A-Y-33 Устройство дистанционного пуска адресное в герметичном боксе
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