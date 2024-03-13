Продукты
ИП212-С6500-33 80м.
Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый C6500 (ИП212-C6500). В комплекте с отражателем на 80м
ИП212-С6500-33 80м.

Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый C6500 (ИП212-C6500). В комплекте с отражателем на 80м

Референс: ИП212-С6500-33 80м.
Линейка SystemeFS

Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый C6500 (ИП212-C6500). В комплекте с отражателем на 80м

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170328152010 см. 3кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
ИП212-C6500-33 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 273.96 kB
ИП212-C6500-33 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина