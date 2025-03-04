Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~220В чер BS

Термостат комнатный цифровой, вентиляция/нагрев/охлаждение/авто, для 4-трубного 3-скоростного фанкойла и 2-позиционных клапанов, универсальный вход для выносного датчика температуры или карточного выключателя, ЖК экран с подсветкой, Modbus RTU, черный цвет, напряжение ~220В, BS