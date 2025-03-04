Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~220В чер BS
Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~220В чер BS
Референс: RTF4IMLB
Термостат комнатный цифровой, вентиляция/нагрев/охлаждение/авто, для 4-трубного 3-скоростного фанкойла и 2-позиционных клапанов, универсальный вход для выносного датчика температуры или карточного выключателя, ЖК экран с подсветкой, Modbus RTU, черный цвет, напряжение ~220В, BS
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409227633
|13
|11
|7
|см.
|0.19
|кг.
CAR
|3
|—
|40
|шт.
|14680409227630
|46
|34
|30
|см.
|8.2
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeRT
Дата документа: 04/03/2025
Формат PDF
Размер 4.47 MB
Каталог SystemeRT
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SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство (краткое)
Дата документа: 06/08/2024
Формат PDF
Размер 694.49 kB
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство (краткое)
Техническая документация
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство
Дата документа: 22/03/2025
Формат PDF
Размер 917.04 kB
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство
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Дата документа: 19/11/2024
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