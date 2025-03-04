Продукты
RTF4IMLB
Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~220В чер BS
RTF4IMLB
RTF4IMLB

Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~220В чер BS

Референс: RTF4IMLB
Серия SystemeRT

Термостат комнатный цифровой, вентиляция/нагрев/охлаждение/авто, для 4-трубного 3-скоростного фанкойла и 2-позиционных клапанов, универсальный вход для выносного датчика температуры или карточного выключателя, ЖК экран с подсветкой, Modbus RTU, черный цвет, напряжение ~220В, BS

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922763313117 см. 0.19кг.
CAR
340шт.14680409227630463430 см. 8.2кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemeRT
Дата документа: 04/03/2025
Формат PDF
Размер 4.47 MB
Каталог SystemeRT
Техническая документация
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство (краткое)
Дата документа: 06/08/2024
Формат PDF
Размер 694.49 kB
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство (краткое)
Техническая документация
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство
Дата документа: 22/03/2025
Формат PDF
Размер 917.04 kB
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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