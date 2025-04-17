Обязанности:

  • Анализировать бизнес-процессы Компании в целях их оптимизации и автоматизации.
  • Проектировать технические решения для цифровой трансформации бизнеса в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.
  • Участвовать в разработке проекта архитектуры ПО и проверке соответствия между модулями ПО для развития процессов HR.
  • Управлять требованиями (идеями), инициативами пользователей в части развития информационных систем.
  • Определять возможности для улучшения бизнес-процессов Компании.
  • Определять и анализировать риски при внедрении, развитии и поддержке эксплуатации решений на платформе 1С-Битрикс.
  • Формировать стратегию развития решений 1С-Битрикс.
  • Внедрять технические решения цифровых платформ 1С-Битрикс.
  • Осуществлять параметрические настройки, определять возможности для доработки и изменения скриптов, конфигурационных файлов, в том числе файлов, учитывающих параметры оборудования, и необходимых для цифровых платформ 1С-Битрикс.
  • Формировать базу знаний по направлениям CRM, HRM Компании для оказания услуги поддержки эксплуатации информационных систем.
  • Формировать проектную и эксплуатационную документацию.
  • Формировать отчетность по проекту и оказанию услуги поддержки эксплуатации.
  • Предоставлять прозрачную и объективную информацию ключевым бизнес заказчикам и руководству для контроля, принятия решений и координации последующих действий.

Требования:

  • Отличные знания платформы Битрикс (включая коробочные решения).
  • Понимание возможностей и ограничений платформы Битрикс.
  • Умение эффективно общаться и взаимодействовать с бизнес-заказчиками, представление своих идей и рекомендаций.
  • Навыки описания и формализации рабочих процессов.
  • Опыт создания моделей процессов в BPMN 2.0 (знакомство с инструментами Visio, Bizagi и т.д.).
  • Умение работать с базами данных, SQL на базовом уровне.
  • Опыт тестирования разработанного функционала и участие в процессах QA.
  • Консультировать команду разработки по задачам в части сформированных бизнес-требований
  • Опыт в администрировании и поддержки портала Битрикс24

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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