Обязанности:
- Анализировать бизнес-процессы Компании в целях их оптимизации и автоматизации.
- Проектировать технические решения для цифровой трансформации бизнеса в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.
- Участвовать в разработке проекта архитектуры ПО и проверке соответствия между модулями ПО для развития процессов HR.
- Управлять требованиями (идеями), инициативами пользователей в части развития информационных систем.
- Определять возможности для улучшения бизнес-процессов Компании.
- Определять и анализировать риски при внедрении, развитии и поддержке эксплуатации решений на платформе 1С-Битрикс.
- Формировать стратегию развития решений 1С-Битрикс.
- Внедрять технические решения цифровых платформ 1С-Битрикс.
- Осуществлять параметрические настройки, определять возможности для доработки и изменения скриптов, конфигурационных файлов, в том числе файлов, учитывающих параметры оборудования, и необходимых для цифровых платформ 1С-Битрикс.
- Формировать базу знаний по направлениям CRM, HRM Компании для оказания услуги поддержки эксплуатации информационных систем.
- Формировать проектную и эксплуатационную документацию.
- Формировать отчетность по проекту и оказанию услуги поддержки эксплуатации.
- Предоставлять прозрачную и объективную информацию ключевым бизнес заказчикам и руководству для контроля, принятия решений и координации последующих действий.
Требования:
- Отличные знания платформы Битрикс (включая коробочные решения).
- Понимание возможностей и ограничений платформы Битрикс.
- Умение эффективно общаться и взаимодействовать с бизнес-заказчиками, представление своих идей и рекомендаций.
- Навыки описания и формализации рабочих процессов.
- Опыт создания моделей процессов в BPMN 2.0 (знакомство с инструментами Visio, Bizagi и т.д.).
- Умение работать с базами данных, SQL на базовом уровне.
- Опыт тестирования разработанного функционала и участие в процессах QA.
- Консультировать команду разработки по задачам в части сформированных бизнес-требований
- Опыт в администрировании и поддержки портала Битрикс24
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.