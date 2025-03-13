Обязанности:

  • Разработка и сопровождение программного обеспечения средств автоматизации: PLC/HMI, SCADA;
  • Настройка Windows Server, ОС Linux, а также знание архитектуры этих операционных систем;
  • Внесение изменений и доработка ПО ПЛК, панелей оператора различных производителей;
  • Настройка, анализ работы сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы), знание протоколов резервирования;
  • Диагностика оптоволоконных линий связи;
  • Пусконаладочные работы на объекте;
  • Участие в проведении всех видов испытаний АСУ (заводские, предварительные, участие в приемо-сдаточных испытаниях и т.д.).

Требования:

  • Опыт работы с PLC/HMI-панелями SCADA, системами и сетевым оборудованием;
  • Опыт конфигурирования сетевых интерфейсов связи и протоколов обмена данными (OPC, Modbus RTU/TCP, МЭК-61850, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104);
  • Опыт написания скриптов (Java Script);
  • Гибкость, способность переключаться между проектами;
  • Готовность к командировкам;
  • Наличие самостоятельно выполненных проектов.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника" с ИТ-аккредитацией Минцифры;
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет
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