Обязанности:
- Разработка и сопровождение программного обеспечения средств автоматизации: PLC/HMI, SCADA;
- Настройка Windows Server, ОС Linux, а также знание архитектуры этих операционных систем;
- Внесение изменений и доработка ПО ПЛК, панелей оператора различных производителей;
- Настройка, анализ работы сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы), знание протоколов резервирования;
- Диагностика оптоволоконных линий связи;
- Пусконаладочные работы на объекте;
- Участие в проведении всех видов испытаний АСУ (заводские, предварительные, участие в приемо-сдаточных испытаниях и т.д.).
Требования:
- Опыт работы с PLC/HMI-панелями SCADA, системами и сетевым оборудованием;
- Опыт конфигурирования сетевых интерфейсов связи и протоколов обмена данными (OPC, Modbus RTU/TCP, МЭК-61850, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104);
- Опыт написания скриптов (Java Script);
- Гибкость, способность переключаться между проектами;
- Готовность к командировкам;
- Наличие самостоятельно выполненных проектов.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника" с ИТ-аккредитацией Минцифры;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.