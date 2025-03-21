Обязанности:

  • Работа с проектными спецификациями, подготовка информации для заказчиков из отдела продаж по срокам поставки артикулов
  • Создание и ведение процесса по отслеживанию проектных спецификаций в Битрикс или иных инструментах: версионирование спецификаций, сравнение план - факт, % конвертации спецификаций в заказ, сравнение наполнения
  • Сбор информации от лидеров проектов по важным позициям для проработки и предоставление результатов о проделанной работе
  • Работа с отделом снабжения по приоритетным поставкам
  • Иные поручения руководителя

Требования:

  • Опыт работы в снабжении на позиции стажера или младшего специалиста
  • Аналитические способности
  • Опыт работы с Excel, ВПР, сводными таблицами, Power Query или SQL как преимущество
  • Умение работать с большими массивами данных
  • Навыки устной и письменной деловой коммуникации с внутренними заказчиками
  • Уровень владения английским языком не ниже среднего уровня

Условия:

  • Старт карьеры в крупной компании
  • Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Возможность совмещать с учебой
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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