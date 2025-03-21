Обязанности:
- Работа с проектными спецификациями, подготовка информации для заказчиков из отдела продаж по срокам поставки артикулов
- Создание и ведение процесса по отслеживанию проектных спецификаций в Битрикс или иных инструментах: версионирование спецификаций, сравнение план - факт, % конвертации спецификаций в заказ, сравнение наполнения
- Сбор информации от лидеров проектов по важным позициям для проработки и предоставление результатов о проделанной работе
- Работа с отделом снабжения по приоритетным поставкам
- Иные поручения руководителя
Требования:
- Опыт работы в снабжении на позиции стажера или младшего специалиста
- Аналитические способности
- Опыт работы с Excel, ВПР, сводными таблицами, Power Query или SQL как преимущество
- Умение работать с большими массивами данных
- Навыки устной и письменной деловой коммуникации с внутренними заказчиками
- Уровень владения английским языком не ниже среднего уровня
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании
- Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Возможность совмещать с учебой
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста