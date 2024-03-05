Письмо о комплекте поставки STV600 F2 (от 1.5 до 7.5 кВт). Ферритовый фильтр.

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Преобразователи частоты торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar, типа STV600, со встроенным ЭМС-фильтром класса С2 (номинальной мощность от 1,5 до 7,5 кВт) STV600U15N4F2, STV600U22N4F2, STV600U40N4F2, STV600U55N4F2, STV600U75N4F2 имеют в комплекте поставки руководство по эксплуатации и феритовый фильтр.

Дата документа: 05/03/2024 Узнать больше о линейке: SYSTEMEVAR Формат: PDF Размер: 141.28 kb