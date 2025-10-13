Как правильно выбрать USB розетку

Артем Анохин менеджер по продвижению продуктового предложения

Для зарядки смартфонов и других гаджетов больше не обязательно иметь адаптер — для этого достаточно установить розетку с USB-разъемом. Сегодня мы расскажем о видах устройств и о том, как их правильно выбрать, а также приведем примеры наиболее функциональных моделей.

Внешний вид

По форме, размерам и способу установки это устройство не отличается от обычной электрической розетки. Оно точно так же подключается к сети 220 В. Единственное различие заключается в типе разъема — такие розетки подходят для подключения USB Type A и/или C. Кроме того, они могут иметь стандартный силовой разъем для подключения к сети электроприборов.

Принцип действия устройства заключается в преобразовании напряжения 220 В в более низкое — от 5 до 20 В. Это позволяет безопасно заряжать гаджет без адаптера. За счет встроенного преобразователя механизм USB-розетки более объемный, чем у электрической, поэтому здесь рекомендуется установка в более глубокий подрозетник. Но для удобства монтажа электроустановочные изделия часто производят стандартных размеров. Например, все USB-модели Systeme Electric с легкостью помещаются в обычную монтажную коробку.

Преимущества USB-розеток

Универсальность. Совместимость с любыми гаджетами — от смартфонов и умных часов до ноутбуков и настольных ламп.

Удобство эксплуатации. Розетку можно поставить в любое удобное место, что позволит использовать гаджет даже во время зарядки. Дополнительный плюс: можно обойтись без адаптера.

Функциональность. Одно устройство может иметь сразу несколько разъемов.

Высокая скорость заряда. Поддержка новейших технологий сокращает время на восстановление энергии аккумулятора. При выборе устройства учтите, что не все модели обладают этой функцией, только розетки мощностью от 15 Вт.

Типы и характеристики

Классификация розеток по разъему:

Type A — плоский прямоугольный разъем, который подходит для большинства устройств;

— плоский прямоугольный разъем, который подходит для большинства устройств; Type C — новый стандарт овальной формы с ускоренной передачей мощности заряжаемой батарее.

Технологии, внедряемые в устройства:

Power Delivery (PD). Предназначен для быстрой зарядки устройств с разъемом Type-C и выдает до 60 Вт мощности. Такая технология синхронизирует уровень напряжения и заряда батареи для продления срока службы портативного аккумулятора гаджета. PD широко распространена в продукции Apple. В розетках Systeme Electric используется PD 3.0 with PPS с гибким режимом зарядки благодаря настройке дискретного уровня заданного напряжения с минимальным шагом. Quick Charge (QC). Ускоряет процесс заряда до 4 раз. По сравнению с предыдущей технологией здесь синхронизация с аккумулятором происходит быстрее, а уровень мощности может достигать 100 Вт. QC совместима со смартфонами на платформе Android, а также с повербанками, музыкальными колонками и другими подобными девайсами.

Менее распространены технологии Adaptive Fast Charging (Samsung), Motorola Turbopower (Lenovo), Huawei Super Charge, Pump Express, основанные на стандарте QC 2.

Важно: перед покупкой розетки со скоростным зарядом убедитесь в поддержке этой функции своим гаджетом.

В противном случае устройство будет заряжаться со стандартной скоростью, а подключение смартфона к току, превышающему номинальный ток заряда батареи, приведет к быстрому износу аккумулятора. Так, быструю зарядку поддерживают iPhone (начиная с iPhone 8), многие Android‑флагманы (Xiaomi 14T Pro, Honor Magic7 Pro, Samsung Galaxy S21 FE и другие).

Выбираем место установки

Разберем наиболее актуальные зоны в квартире, где может понадобиться USB-розетка:

Кухня. Возле кухонного стола следует установить устройство с максимальной мощностью заряда. Так можно быстро восстановить энергию аккумулятора гаджета во время утренней чашки кофе перед работой. Прикроватная зона. Здесь лучше всего выбрать электрическую розетку с USB-разъемами — это позволит подключить бра и смартфон одновременно. Для удобства их можно размещать с двух сторон кровати. Рабочая зона. Особенно актуальный вариант для фрилансеров или для тех, кто выполняет часть работы дома. USB-розетка в этом случае подойдет для зарядки ноутбука или любого другого гаджета.

Такие электроустановочные изделия все чаще можно встретить вне дома — в кафе, ресторанах, на остановках и даже в общественном транспорте. Это очень удобное решение для тех, кому срочно нужно восстановить уровень заряда смартфона.

Примеры USB-розеток

Рассмотрим варианты устройств на примере продукции Systeme Electric:

Минималистичная модель с USB A+C — AtlasDesign . USB розетка A+C серии AtlasDesign Электрическая розетка с двумя дополнительными разъемами USB A+C — ArtGallery 16 А . Используется для питания обычных электроприборов и зарядки гаджетов. Розетка 16А с 2 USB A+C серии ArtGallery Для высокоскоростного заряда двух устройств — Glossa , AtlasDesign или ArtGallery 45 Вт USB A+C . Сокращает время полного заряда и при этом имеет разъем для подключения бытовой техники. Розетка 45 Вт USB A+C серии ArtGallery Максимальную мощность 65 Вт type C поддерживают USB розетки — Glossa , ArtGallery , AtlasDesign . В них встроены протоколы QC, PD, позволяя быстро восполнить энергию батареи смартфона или ноутбука. USB розетка тип-С 65 Вт серии AtlasDesign

