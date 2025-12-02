Первый замгендиректора «Систэм Электрик» Николай Ладыгин рассказал о локализации оборудования для энергетики на МФЭС-2025

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, последовательно реализует программу локализации продукции для нужд предприятий ТЭК, сообщил первый заместитель гендиректора по рынкам «Энергетика и Автоматизация» «Систэм Электрик» Николай Ладыгин в своем выступлении на форуме «Электрические сети» (МФЭС).

МФЭС ежегодно объединяет специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов власти, специалистов проектного и строительного направления для обсуждения и решения приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности.

На бизнес-завтраке «Электроэнергетика здесь и сейчас: строим будущее вместе» в рамках МФЭС представители ведущих компаний отрасли открыто обменялись мнениями о приоритетах развития, политике инвестиций и тарифов, программе локализации, а также синхронизации реальных производственных и инновационных возможностей с государственными целями.

«Основные индустриальные задачи, над решением которых отрасль работает сегодня, – установление баланса между возможностями заказчиков в рамках бюджета и высокой ресурсозатратностью новых разработок производителей в рамках импортозамещения, проработка возможностей взаимодействия для оптимизации планирования на среднесрочную перспективу и управления себестоимостью продукции поставщиков, которые подтвердили реально высокий уровень локализации, а также ускорение процедуры испытаний в ходе аттестации у заказчиков», – отметил заместитель гендиректора по рынкам «Энергетика и Автоматизация» «Систэм Электрик» Николай Ладыгин.

Кроме того, на МФЭС-2025 проходит масштабная выставка оборудования и технологий. В этом году «Систэм Электрик» представляет ключевые продукты, производимые на собственных заводах в России.

С решениями «Систэм Электрик» ознакомились председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, замгендиректора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов, первый замгендиректора ПАО «РусГидро» Роман Бердников и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

Это продукция завода «СЭЗЭМ» (г. Коммунар, Ленинградская область, основан в 2009 году), в том числе компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией RME и воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB с блоком управления SystemeLogic X, включенным в Реестр российской промышленной продукции.

Блок производится в научно-техническом центре «Механотроника» (г. Санкт-Петербург, основан в 1990 году), как и представленные на МФЭС микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ, включенные в Реестр российской промышленной продукции.

Кроме того, на стенде демонстрировались флагманские серии розеток и выключателей ArtGallery, AtlasDesign, Glossa, выпускаемые на заводе «Потенциал» (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл, основан в 1966 году), одном из крупнейших производителей электроустановочных изделий в России.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак ознакомился с новым оборудованием – выключателем SystemePact ACB и распределительным устройством SystemeSM, применяемом для обеспечения надежного электроснабжения объектов промышленности, инфраструктуры и сетевого комплекса.

Ячейка типа КСО разработана «Систэм Электрик» за последний год и производится на заводе «СЭЗЭМ». Отличительная особенность: вакуумный выключатель выкатного исполнения напольного расположения.