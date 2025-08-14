«Систэм Электрик» объявляет старт продаж интеллектуальных реле SystemePLC SR и ПЛК SystemePLC S172

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о запуске новой линейки интеллектуальных реле SystemePLC SR и программируемых логических контроллеров (ПЛК) SystemePLC S172.

SystemePLC SR – это программируемые интеллектуальные реле, разработанные для автоматизации простых или повторяющихся задач. Они станут идеальным решением для контроля освещения, систем автоматического ввода резерва, управления насосами или вентиляторами и других приложений, где достаточно базового логического управления без применения ПЛК.

Линейка включает в себя два типа моделей: SystemePLC SR1 и SystemePLC SR2. Первые модели SR1 поставляются без дисплея, а вторые (SR2) оснащены дисплеем 1,8 дюйма. Устройства предлагают различные конфигурации встроенных входов/выходов: 6DI, 4DO(R), 2AI / 8DI, 4DO(R) / 8UI, 4DO(R;T) / 12DI, 8DO(R), 4AI / 16DI, 8DO(R) / 16DI, 12DO(R). Напряжение питания составляет 24 VDC или ~220 VAC.

Коммуникационные возможности представлены интерфейсом 1xRS485 с поддержкой Modbus RTU (Master/Slave). Модели SR2 дополнительно имеют интерфейс 1хRJ45 Ethernet с поддержкой Modbus TCP. Также для моделей SR2 предусмотрена возможность расширения системы до 7 модулей ввода/вывода. Все устройства линейки SR предназначены для установки под пластрон глубиной 46 мм и оснащены съемными клеммниками.

SystemePLC S172 – это программируемые логические контроллеры, предназначенные для автоматизации технологических процессов в различных областях, включая системы отопления, вентиляции, кондиционирования (ОВиК) и производства различных машин и механизмов. Контроллеры обеспечивают универсальность, надежность и гибкость в настройке для автоматизации сложных технологических процессов. Они выполняют функции сбора данных с датчиков, управления исполнительными механизмами, обработки сигналов и реализации логических функций в соответствии с загруженной пользователем программой.

Устройства обладают большим набором встроенных входов/выходов – всего 28: 8 дискретных входов (4 быстрых), 8 дискретных выходов (R; R+SSR; T), 8 аналоговых входов (поддерживают NTC10K, PT1000, 0–10 В, 4–20 мА) и 4 аналоговых выхода (0–10 В, 4–20 мА). SystemePLC S172 оснащены дисплеем 1,8 дюйма, 1 портом USB типа C для соединения с ПК, 1 портом USB типа A для подключения флеш-карты памяти, интерфейсами связи (2xRS485 Modbus RTU Master/Slave, 1xRJ45 Ethernet RJ45 Modbus TCP) и возможностью расширения до 7 модулей. Устройства также предназначены для установки под пластрон глубиной 46 мм и оснащены съемными клеммниками.

Для разработки приложений и конфигурирования устройств обеих линеек – SystemePLC SR и SystemePLC S172 разработано бесплатное программное обеспечение SystemePLC Studio. Эта интегрированная среда программирования, в которой можно создавать программы на языке FBD, позже будут доступны языки LD и ST. Среда доступна для скачивания с облачного хранилища. ПО и прошивки устройств обновляются 1 раз в месяц.

Кроме того, в составе линейки представлены модули ввода/вывода (смешанные, дискретные, аналоговые) для совместного использования с ПЛК S172 и реле SR2.