«Систэм Электрик» поддержала Семейный дом фонда «Семья вместе» современным оборудованием

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, направила электроустановочные изделия для обеспечения надежного электроснабжения Семейного дома фонда «Семья вместе».

Семейный дом – ключевой проект фонда «Семья вместе». С 2024 года фонд занимается строительством первого в Москве Семейного дома, который расположится на территории Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой. В нем родители смогут жить со своими детьми во время их лечения, дарить им поддержку и быть рядом без финансовых трат на проживание.

Зачастую, главным испытанием для родителей и детей становится разлука во время лечения. Результаты совместного исследования ВЦИОМ и фонда «Семья вместе» показали, что абсолютное большинство россиян (более 90%) считают важным совместное пребывание родителей с детьми в больницах. Более 69% опрошенных видят первостепенной задачей организацию центров проживания для родителей в медицинских учреждениях. Миссия фонда − помочь семьям с тяжелобольными детьми оставаться вместе, даже если лечение проходит в другом городе. Благодаря строительству дома в Москве фонд сможет решить эту проблему и ежегодно оказывать поддержку более чем 1500 семей, чьи дети проходят лечение.

Важным этапом реализации проекта стало сотрудничество с компанией «Систэм Электрик», благодаря которому Семейный дом будет оснащен более 400 розетками и выключателями, которые необходимы для комфортного пребывания семей.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Ответственность «Систэм Электрик» заключается не только в высоком качестве продукции, которую мы разрабатываем и производим в России, но и в заботе о людях. Мы рады, что наше оборудование помогает сделать дом, где семьи проходят через нелегкие времена, чуть светлее и уютнее. Мы верим, что комфорт начинается с мелочей. Передавая оборудование для Семейного дома, мы хотим внести свой вклад в создание безопасного пространства для родителей и детей, которым сейчас особенно важно быть рядом друг с другом

Генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая:

Для нас такой партнерский опыт – яркий пример, как бизнес может поддержать благотворительность, укрепить семейные ценности и позаботиться о здоровье пациентов. Вместе мы создаем будущее, в котором ни одна семья не останется один на один с болезнью