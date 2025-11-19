«Систэм Электрик» подготовила типовые проекты для квартир в новостройках

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, разработала комплекты типовой проектной документации по электромонтажу в квартирах современных жилых комплексов. Инициатива отвечает растущему запросу жителей новых ЖК, которые стремятся заменить «упрощенные» электрические сети от застройщика более надежными и актуальными решениями.

Типовые решения служат готовой основой для начинающих проектировщиков, электромонтажников и самих домовладельцев. Документация позволяет легко адаптировать условия под индивидуальные потребности: изменить количество и расположение розеток, выключателей или схему освещения, сохраняя при этом общие принципы безопасности системы.

В основе решений используется проверенное оборудование брендов «Систэм Электрик». Это модульная аппаратура City9 Set, среди преимуществ которой – модернизированная платформа, улучшенные характеристики, безопасные клеммы во всем ассортименте и боковые каналы охлаждения, и аппараты бренда Dekraft. Модульное оборудование обеспечивает защиту от коротких замыканий, токов утечки, дуговых пробоев и импульсных перенапряжений.

В качестве электроустановочных изделий предлагаются дизайнерская серия розеток и выключателей ArtGallery и популярная в России линейка – AtlasDesign, которые производятся в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал», одном из крупнейших предприятий в России и СНГ.

Для компоновки системы рекомендованы навесные щиты City9 Box и ЩРН-П от бренда Dekraft, а в качестве осветительных приборов – светотехника Dekraft.

Набор решений включает проекты для наиболее востребованных планировок: студии площадью 24 м², а также одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Использование типовых проектов позволяет избежать распространенных ошибок при самостоятельном планировании электромонтажа и гарантирует установку безопасного и функционального оборудования проверенного качества.

Документация находится в свободном доступе и размещена на сайте systeme.ru в разделе «Проектировщикам»