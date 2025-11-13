«Систэм Электрик» покажет передовые решения российского производства для сетевого комплекса на МФЭС-2025!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выступает партнером Международного форума Электрические сети (МФЭС), который пройдет 2-4 декабря в выставочном комплексе «Тимирязев центр».

МФЭС ежегодно объединяет специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов власти, специалистов проектного и строительного направления для обсуждения и решения приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности.

В этом году на МФЭС «Систэм Электрик» представит ключевые продукты, производимые на собственных заводах в России.

Продукция завода «СЭЗЭМ» (г. Коммунар, Ленинградская область, основан в 2009 году):

· Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией RME, которое успешно прошло все необходимые испытания и проверки в рамках аттестации ПАО «Россети». Моноблок набрал более 90 баллов из 100 возможных, что свидетельствует о наиболее высоком уровне его локализации среди всех типов подобных устройств в России;

· Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией SystemeRSF;

· Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB с полностью российским блоком управления SystemeLogic X, включенным в Реестр российской промышленной продукции;

· Автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB, размещение производства которых на заводе «СЭЗЭМ» планируется в 2026 году.

Продукция научно-технического центра «Механотроника» (г. Санкт-Петербург, основан в 1990 году):

· Микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ, включенные в Реестр российской промышленной продукции;

· Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео, включенный в Реестр российской промышленной продукции;

· Блок питания БПК-5-Т, включенный в Реестр российской промышленной продукции;

· Шкаф оперативной блокировки разъединителей ОБР и шкаф защиты ближнего резервирования ЗБР, включенные в Реестр российской промышленной продукции;

· Шкаф системы оперативного постоянного тока СОПТ;

· ПО для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом подстанции, внесенное в Реестр российского программного обеспечения WebScadaMT.

Продукция завода «Потенциал» (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл, основан в 1966 году):

· Флагманские серии розеток и выключателей ArtGallery, AtlasDesign, Glossa и другие электроустановочные изделия Systeme Electric, выпускаемые на заводе «Потенциал», одном из крупнейших производителей розеток и выключателей в России.

Кроме того, будут продемонстрированы:

· Экосистема продуктов SystemeOne для мониторинга и диспетчеризации, включающая в себя следующие компоненты:

- система беспроводного контроля температуры SystemeMeters TM

- система беспроводного контроля энергии SystemeGate

- шлюз-сервер распределительного щита SystemeSmart

- щитовой индикатор Systeme iDM

· Вакуумный выключатель среднего напряжения SystemePact VCB.

· Низковольтное комплектное устройство SystemeBlock на токи до 6300А для распределения питания.

· Комплексное решение на базе навесного шкафа SystemeNSB.

· Серия модульного оборудования City9 Set и флагманская линейка Systeme9, созданная на базе 15кА (Icu) промышленной платформы.

· Комплексные решения Dekraft на базе универсального напольного шкафа DekraftUno и навесных распределительных щитов ЩРНМ NEW.

МФЭС-2025 состоится по адресу: Москва, Верхняя аллея, 6с1, «Тимирязев центр». Стенд «Систэм Электрик» А63-1, зал «Вавилов». Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт.