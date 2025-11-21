«Систэм Электрик» признана брендом года в России!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, победила в премии «Бренд года в России 2025» в номинации «Бренд-прорыв».

Национальная премия «Бренд года в России» – общественно-значимый проект по признанию и поддержке компаний, которые активно работают в стране. Миссия премии – признать и наградить бренды-лидеры, которые определяют сейчас и будут определять в будущем траекторию развития российского рынка.

В составе Высшего Консультативного совета и Экспертного жюри премии – руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций и союзов.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Репутация «Систэм Электрик», высоко оцененная на премии «Бренд года в России», сформирована благодаря масштабной и трудоемкой работе, реализованной сотрудниками всех подразделений компании, долгосрочным и эффективным партнерствам с профессионалами в своих отраслях, постоянному вниманию к потребностям рынка. Только в прошлом году мы представили 60 новых продуктов, ориентированных на запросы потребителей. Более 40 наших продуктов внесены в Реестр Минпромторга, подтверждающий российское происхождение нашей продукции. Все это потребовало значительных инвестиций в развитие производства, которые за последние 3 года превысили 2 млрд рублей

В распоряжении «Систэм Электрик» – симбиоз экспертизы мирового уровня и отечественного производства, который позволяет создавать флагманские востребованные на рынке продукты на собственных российских предприятиях – заводе «СЭЗЭМ», выпускающем оборудование среднего и низкого напряжения для крупнейших объектов промышленности и инфраструктуры, НТЦ «Механотроника» – одном из лидеров в сегменте релейной защиты и автоматики 0,4-220 кВ, и заводе «Потенциал» – ведущем производителе электроустановочных изделий в России. Эти условия и целенаправленные усилия стали действенным импульсом для создания российского бренда надежного оборудования.