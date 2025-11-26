«Систэм Электрик» сообщает о расширении ассортимента автоматических выключателей дифференциального тока ДИФ-103

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, расширяет ассортимент автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ) серии ДИФ-103 4,5 кА NEW от бренда Dekraft.

В серии появились устройства:

исполнение 1P+N тип AC с номинальными отключающими дифференциальными токами 10 мА, 100 мА и 300 мА;

исполнение 1P+N тип A с номинальными отключающими дифференциальными токами 10 мА, 30 мА, 100 мА и 300 мА;

исполнение 3P+N типы AC, A с номинальными отключающими дифференциальными токами 10 мА, 30 мА, 100 мА и 300 мА.

АВДТ обеспечивают три вида защиты – от короткого замыкания, перегрузки и возникновения утечки тока. Это второе поколение модульной платформы АВДТ ДИФ-103 с предельной отключающей способностью (Icu) в 4,5 кА, которое обладает рядом преимуществ.

На корпус изделий нанесены монтажные инструкции, характеристики и схема подключения, что упрощает процесс монтажа и сервисного обслуживания. Для оперативного определения неисправностей на лицевой панели размещена кнопка «R», которая сигнализирует о срабатывании при появлении тока утечки в защищаемой цепи, что позволяет быстро обнаружить аварийный участок.

Важной особенностью серии является унификация аксессуаров с автоматическими выключателями серии ВА-101, что упрощает подбор комплектующих и сокращает количество запасных частей на сервисном складе.