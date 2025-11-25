«Систэм Электрик» сообщает о расширении ассортимента устройств защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, расширяет ассортимент устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) серии УЗДП-103 от бренда Dekraft. Доступны устройства номиналами от 25 до 63 А, работающие в сочетании с автоматическим выключателем.

Серия УЗДП-103 обеспечивает комплексную защиту от дуговых пробоев, перегрузки и коротких замыканий до 63 А. Конструкция устройств включает систему раздельной индикации причины аварийного срабатывания, которая помогает точно определить тип аварии: срабатывание по сверхтоку или короткому замыканию (индикация слева) либо по дуговому пробою (индикация справа).

Отличительной особенностью серии УЗДП-103 является размыкание обоих полюсов, что исключает возникновение опасных ситуаций при возможных ошибках монтажа. Дополнительную безопасность обеспечивает индикация реального положения контактов, которая отображает замкнуты контакты или разомкнуты независимо от положения рукоятки управления.

Устройства полностью совместимы с аксессуарами серии ВА-105, что упрощает подбор компонентов и сокращает количество запасных частей на сервисном складе.