«Систэм Электрик» сообщает о выходе базы данных оборудования для nanoCAD BIM Электро

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, совместно с компанией «Нанософт разработка» выпустила базу данных оборудования бренда Systeme Electric для nanoCAD BIM Электро.

База данных Systeme Electric содержит следующие элементы:

выключатели-разъединители;

автоматические выключатели в литом корпусе;

воздушные автоматические выключатели;

модульные автоматические выключатели;

автоматические выключатели дифференциального тока;

выключатели нагрузки, контакторы, промежуточные реле;

тепловое реле перегрузки;

автоматические выключатели защиты двигателя

и другие устройства.

Решение nanoCAD BIM Электро предназначено для проектирования и моделирования систем силового электрооборудования (ЭМ), а также для внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов. Оно обеспечивает автоматическую и ручную расстановку электроприемников, автоматическое проведение электро- и светотехнических расчетов, автоматическое формирование выходной документации (однолинейные схемы щитов; кабельный журнал; спецификация оборудования, изделий и материалов; различные расчетные ведомости) и другие функции.

База находится в свободном доступе и размещена на сайте systeme.ru в разделе «Проектировщикам».