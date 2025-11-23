«Систэм Электрик» сообщает о выходе базы данных оборудования для nanoCAD BIM Электро

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, совместно с компанией «Нанософт разработка» выпустила базу данных оборудования бренда Systeme Electric для nanoCAD BIM Электро.
База данных Systeme Electric содержит следующие элементы:
- выключатели-разъединители;
- автоматические выключатели в литом корпусе;
- воздушные автоматические выключатели;
- модульные автоматические выключатели;
- автоматические выключатели дифференциального тока;
- выключатели нагрузки, контакторы, промежуточные реле;
- тепловое реле перегрузки;
- автоматические выключатели защиты двигателя
- и другие устройства.
Решение nanoCAD BIM Электро предназначено для проектирования и моделирования систем силового электрооборудования (ЭМ), а также для внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов. Оно обеспечивает автоматическую и ручную расстановку электроприемников, автоматическое проведение электро- и светотехнических расчетов, автоматическое формирование выходной документации (однолинейные схемы щитов; кабельный журнал; спецификация оборудования, изделий и материалов; различные расчетные ведомости) и другие функции.
База находится в свободном доступе и размещена на сайте systeme.ru в разделе «Проектировщикам».