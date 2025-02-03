«Систэм Электрик» вывела на рынок сетевые устройства SystemeSwitch

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж сетевых устройств SystemeSwitch.

Сетевые устройства SystemeSwitch предназначены для объединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети Ethernet и EtherCAT в единую локальную сеть для обмена данными. Они включают в себя промышленные сетевые коммутаторы и концентраторы, а также SFP-модули.

Коммутаторы Ethernet имеют два исполнения: управляемые и неуправляемые.

SystemeSwitch могут применяться в различных сферах: водоснабжении и водоотведении, машиностроении, горнодобывающей промышленности, нефтегазовом комплексе, автоматизации зданий, энергетике, инфраструктуре и транспорте, металлургии и металлообработке, а также в гражданском строительстве.

К заказу доступны неуправляемые коммутаторы Ethernet и концентраторы EtherCAT с напряжением питания 24 VDC, а также SFP-модули.

Первые не требуют настройки и работают в автоматическом режиме без необходимости и возможности воздействия со стороны пользователя. Они поддерживают топологии «шина» и «звезда», а также могут быть оснащены резервируемым или нерезервируемым входом питания в зависимости от модели. Количество портов варьируется от 3 до 18, обеспечивая скорость передачи данных от 100 до 1000 Мбит/с. Кроме того, в коммутаторах имеются SFP-порты для использования с различными типами SFP-модулей.

SFP-модули позволяют выбрать тип кабеля для передачи сигнала, будь то оптический (одномодовый или многомодовый) или медный. Они обеспечивают передачу данных со скоростью от 100 до 1000 Мбит/с и позволяют передавать информацию на расстояние от 100 метров до 20 километров в зависимости от модели.

Концентраторы EtherCAT предназначены для построения распределенных систем управления в сети EtherCAT и поддерживают различные топологии, такие как «шина» и «звезда». В концентраторах установлены 3 или 6 портов, обеспечивающие скорость 100 Мбит/с. Среди их преимуществ следует отметить корпус из алюминиевого сплава, расширенный диапазон рабочей температуры от -40°C до 75°C, а также широкий диапазон питания, включающий 12/24/48 VDC и 24 VAC для большинства моделей.

В настоящий момент промышленные коммутаторы с напряжением питания 220 VAC проходят сертификацию. Скоро они появятся в продаже и войдут в линейку сетевых устройств SystemeSwitch.