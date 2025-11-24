«Систэм Электрик» вновь стала призером конкурса «Лидер Корпоративного донорства»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, второй год подряд становится призером Всероссийского конкурса «Лидер корпоративного донорства» Российского Красного Креста.

Проведение ежегодного конкурса имеет стратегическое значение для развития донорского движения и формирования культуры донорства в России. Он не только выявляет и поощряет лучшие практики, но и создает среду для обмена опытом, мотивируя все больше компаний и госучреждений внедрять и развивать программы корпоративного донорства. Это напрямую способствует формированию запаса крови в стране и расширению Федерального регистра доноров костного мозга, а также повышает шансы на спасение тысяч пациентов, нуждающихся в переливании.

В этом году число заявок превысило прошлогоднее в три раза – в конкурсе приняли участие более 100 организаций из 30 регионов России.

«Систэм Электрик» получила награду в номинации «Лучший проект по популяризации донорства в корпоративной среде».

Компания проводит Дни донора на регулярной основе совместно с Центром крови им. О.К. Гаврилова. Акции в офисе компании в бизнес-центре «Двинцев» носят открытый характер, поэтому к участию удается привлечь больше желающих. При информационной поддержке Правительства г. Москвы был подготовлен видеоролик, в котором лидер донорского движения компании и другие участники акций рассказывают о своем опыте донорства.

Донорские мероприятия – часть корпоративного волонтерского движения «Систэм Электрик» Green Team, которое было основано по инициативе сотрудников и включает несколько направлений. Его участники регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России.