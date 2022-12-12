Systeme Electric не претендовала на покупку самарского завода Schneider Electric

Компания Systeme Electric, появившаяся после смены собственника российского подразделения французской Schneider Electric, не рассматривала покупку у Schneider Electric самарского завода "Электрощит", рассказал журналистам генеральный директор компании Алексей Кашаев.

В октябре президент России Владимир Путин выдал разрешение "Акрон Индустрии" на приобретение у Schneider Electric акций "СЭЩ Холдинга", которому принадлежит самарский завод "Электрощит"​​​. "СЭЩ Холдинг" является единственным владельцем АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" и его управляющей организацией. Единственный владелец и гендиректор "Акрон Индустрии" - Павел Морозов, он же руководит "Акрон холдингом", который сам себя позиционирует как промышленно-металлургический холдинг, объединяющий более 20 производственных компаний и более 100 производственно-складских центров, расположенных в пяти федеральных округах России.

"У самарского "Электрощита", как и у нас, как у до недавних пор официального представительства, был общий инвестор - глобальная компания Schneider Electric. Соответственно глобальная компания приняла решение самарский "Электрощит" продать. Поскольку на него был внешний покупатель - это было сделано", - сказал Кашаев.

"Акрон Индустрия", как отметил глава Systeme Electric, стал подходящим покупателем для самарского завода, поскольку они производят металл, а "Электрощит" много его потребляет, и он "довольно логично интегрируется в схему активов этой компании".

"Почему мы не претендовали на самарский "Электрощит"? Потому что по сравнению с остальными активами он имеет другой несколько профиль деятельности, и он не очень в нашу систему работы встраивался. И поэтому штаб-квартира приняла такое решение", - добавил он.

Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в России и Белоруссии с 24 февраля 2022 года, а в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже подразделения местному руководству - новая компания тогда же начала работу под брендом Systeme Electric.

Systeme Electric в 2023 г планирует заместить большую часть импорта из Европы

Компания Systeme Electric, появившаяся после смены собственника российского подразделения французской Schneider Electric, рассчитывает в 2023 году увеличить локальное производство и компенсировать выпавшую часть импорта, который был со стороны Schneider Electric, рассказал журналистам генеральный директор компании Алексей Кашаев.

Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в России и Белоруссии с 24 февраля 2022 года, а в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже подразделения местному руководству - новая компания тогда же начала работу под брендом Systeme Electric​​​.

"Фактически импорт Schneider Electric снизился, радикально снизился, начиная с марта этого года. В общей сложности это порядка 70-80% снижение к прошлому году. Поэтому в конце года Systeme Electric покажет скорее всего минус в выручке, что-то вроде минус 30%, что очень хорошо - если бы не локальное производство, если бы не рост - было бы, наверное, минус 50-55%. Наша задача на следующий год - вернуться на позиции прошлого года. Только уже с помощью локального производства, заместив продукты Schneider Electric", - рассказал Кашаев.

Он подчеркнул, что заместить импортируемую продукцию планируется за счет наращивания локального производства, а также путем запуска новых линеек, которых не было раньше в портфеле компании и которая раньше только импортировалась.

Первый заместитель гендиректора Николай Ладыгин при этом добавил, что в полной мере компенсировать эти объемы в следующем году будет сложно, особенно с точки зрения объемов продаж. "Но с точки зрения номенклатуры мы уже в этом году на 70% нашли альтернативу", - сказал он.

Systeme Electric производит и поставляет оборудование, ПО и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии.

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