Продукция Systeme Electric предназначена для решения широкого спектра задач по повышению качества электроснабжения.

Плохое качество электроэнергии является одной из основных причин остановки производства и выхода из строя электрооборудования. Надёжность системы энергоснабжения имеет решающее значение для различных областей применения, начиная с промышленных предприятий, медицинских учреждений, центров обработки данных, заканчивая административными и коммерческими зданиями.

Если в сети периодически возникают аварийные режимы работы, бизнес может понести серьёзные убытки. Продукция SystemeSine предназначена для решения широкого спектра задач по повышению качества электроэнергии.

На выбор предоставляется два типа устройств:

активные фильтры гармоник (АФГ) серии SystemeSine AHF

статические генераторы реактивной мощности (СГРМ) серии SystemeSine SVG

Активный фильтр гармоник серии SystemeSine AHF является электронным устройством на основе IGBT-транзисторов с использованием цифровой логики и предназначен для гармонической компенсации тока в сети, вызванной нелинейной нагрузкой. Для измерения тока нагрузки с целью определения гармонической составляющей искажения используется информация с трансформаторов тока. Вследствие компенсации гармоники тока сети значительно снижаются, что приводит к снижению эффекта нагрева гармоническими токами и уменьшению искажения напряжения. Кроме того, активный фильтр гармоник также имеет возможность коррекции коэффициента мощности и балансировки тока сети. Коррекция коэффициента мощности как ёмкостного, так и индуктивного характера. Балансировка тока достигается за счет измерения нулевой и обратной последовательностей протекающего тока и добавления этих токов в сеть, но с обратным знаком.