Активные фильтры гармоник (АФГ) SystemeSine AHF и статические генераторы реактивной мощности (СГРМ) SystemeSine SVG — это гибкие, высокопроизводительные, экономически эффективные технические решения для стабилизации работы электрической сети.
Продукция Systeme Electric предназначена для решения широкого спектра задач по повышению качества электроснабжения.
Плохое качество электроэнергии является одной из основных причин остановки производства и выхода из строя электрооборудования. Надёжность системы энергоснабжения имеет решающее значение для различных областей применения, начиная с промышленных предприятий, медицинских учреждений, центров обработки данных, заканчивая административными и коммерческими зданиями.
Если в сети периодически возникают аварийные режимы работы, бизнес может понести серьёзные убытки. Продукция SystemeSine предназначена для решения широкого спектра задач по повышению качества электроэнергии.
- активные фильтры гармоник (АФГ) серии SystemeSine AHF
- статические генераторы реактивной мощности (СГРМ) серии SystemeSine SVG
Активный фильтр гармоник серии SystemeSine AHF является электронным устройством на основе IGBT-транзисторов с использованием цифровой логики и предназначен для гармонической компенсации тока в сети, вызванной нелинейной нагрузкой. Для измерения тока нагрузки с целью определения гармонической составляющей искажения используется информация с трансформаторов тока. Вследствие компенсации гармоники тока сети значительно снижаются, что приводит к снижению эффекта нагрева гармоническими токами и уменьшению искажения напряжения. Кроме того, активный фильтр гармоник также имеет возможность коррекции коэффициента мощности и балансировки тока сети. Коррекция коэффициента мощности как ёмкостного, так и индуктивного характера. Балансировка тока достигается за счет измерения нулевой и обратной последовательностей протекающего тока и добавления этих токов в сеть, но с обратным знаком.
Статический генератор реактивной мощности (СГРМ) серии SystemeSine SVG — статическое электронное устройство на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ), предназначенное для формирования тока, который компенсирует ток нагрузки и позволяет повысить значение
- Высокая эффективность подавления гармоник (до 50)
- Динамическая компенсация реактивной мощности
- Cимметрирование токов нагрузки
- Возможна параллельная работа до 8 модулей различной мощности с одним комплектом трансформаторов тока
- Существует два способа монтажа модулей: стоечный (IP20) и навесной (IP20 и IP31)
- Модульное исполнение фильтра в напольных шкафах с различной степенью защиты: IP31, IP54
- THDI ≤ 5 %
- Время отклика управления <100мкс
- Соответствие категории А по части ЭМС ГОСТ IEC 61000-6-4 (возможность применения в промышленной зоне)
- Снизить риски ложных срабатываний аппаратов защиты
- Снизить затраты на ремонт оборудования
- Повысить срок службы дорогостоящего оборудования
- Повысить надёжность системы энергоснабжения