ИБП серии Uniprom Base — это высокоэффективные и простые в развертывании трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 10 до 200 кВт. Данные решения обеспечивают исключительную производительность для критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов. Благодаря надежной конструкции, превосходной производительности и компактным размерам ИБП серии Uniprom Base являются идеальной основой для обеспечения непрерывности вашего бизнеса.
Трехфазный источник бесперебойного питания Uniprom Base
Описание
ИБП серии Uniprom Base — это высокоэффективный, надежный и простой в развертывании трехфазный ИБП мощностью 10–200 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.
Uniprom Base максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям и функциям, в число которых входят КПД до 96%, возможность параллельной работы с общим батарейным массивом и выходной коэффициент мощности, равный 1.
Гибкость при выборе аккумуляторов — одна из главных особенностей Uniprom Base.
Конфигурируя систему заказчик может использовать как решения со встроенными батареями, так и с внешними (свинец и литий).
Преимущества при выборе решения со встроенными аккумуляторами:
- снижение занимаемой решением площади;
- удобное обслуживание без необходимости выключения ИБП;
- сокращение времени обслуживания всей системы бесперебойного питания.
Преимущества при выборе шкафов с внешними литий-ионными аккумуляторами:
- длительный срок службы батареи;
- повышенная температурная устойчивость;
- повышенная емкость при меньшей площади.
Uniprom Base повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.
Таким образом, благодаря надежной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Uniprom Base является идеальной основой для вашего бизнеса.
Преимущества
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=1
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП
Возможность параллельной работы до 4-х ИБП одновременно
Возможность работы в параллель с общим батарейным массивом
Высокий КПД ИБП: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО
Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS232, RS485 и USB)
Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)
Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей
Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены