Трехфазный источник бесперебойного питания Uniprom RM

ИБП серии Uniprom RM — это высокоэффективные и простые в развертывании стоечные трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 10 до 60 кВт. Данные решения обеспечивают исключительную производительность для критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов. Благодаря надежной конструкции, превосходной производительности и компактным размерам ИБП серии Uniprom Base являются идеальной основой для обеспечения непрерывности вашего бизнеса.

Описание

ИБП серии Uniprom RM — это высокоэффективный, надежный и простой в развертывании стоечный трехфазный ИБП мощностью 10–60 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Uniprom RM максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям и функциям, в число которых входят КПД до 96%, возможность параллельной работы с общим батарейным массивом и выходной коэффициент мощности, равный единице на всем диапазоне рабочих температур.

Компактные размеры — одна из главных особенностей Uniprom RM.

Конфигурация ИБП + батареи + сервисный байпас может быть размещена в одной стойке благодаря своей конструкции.

Uniprom RM повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.

Таким образом, благодаря компактной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям широкого мониторинга ИБП серии Uniprom RM является идеальной основой для вашего бизнеса.

Преимущества

Компактные размеры (3U высота в стойке)

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=1

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП 

Возможность параллельной работы до 4-х ИБП одновременно

Возможность работы в параллель с общим батарейным массивом

Высокий КПД ИБП: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS232, RS485 и USB)

Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены

Документы

Оборудование для IT-инфраструктуры
Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт
Отраслевые решения Systeme Electric для инженерной инфраструктуры
В данном документе вы найдете обзор решений Systeme Electric для строительства инженерной инфраструктуры ЦОД в подборке по ключевым отраслевым сегментам
