ИБП серии Uniprom RM — это высокоэффективные и простые в развертывании стоечные трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 10 до 60 кВт. Данные решения обеспечивают исключительную производительность для критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов. Благодаря надежной конструкции, превосходной производительности и компактным размерам ИБП серии Uniprom Base являются идеальной основой для обеспечения непрерывности вашего бизнеса.

Трехфазный источник бесперебойного питания Uniprom RM