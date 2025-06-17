В команду внедрения и развития решений на платформе 1С ищем профессионала с опытом внедрения и поддержки Кадрового электронного документооборота на системе 1С Кабинет сотрудника.
Обязанности:
- Участие во внедрении и развитии КЭДО на проекте в 3500 сотрудников (2 фазы внедрения: на 500 пользователей и после + 3000)
- Собирать и анализировать требования к 1C КС и бэку 1С ЗУП.
- Формировать пользовательские истории для развития 1С КС
- Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.
- Разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестирования.
- Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.
- Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов и продукта.
- Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем
- Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.
Требования:
- Опыт работы бизнес-аналитиком в HR решениях от 3 лет.
- Дополнительным плюсом будут хорошие знания конфигурации 1С ЗУП
- Опыт участия в проектах внедрения или оптимизации процессов в 1С.
- Опыт и желание работы в команде.
- Желание расти и развиваться.
- Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.
- Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.