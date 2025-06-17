В команду внедрения и развития решений на платформе 1С ищем профессионала с опытом внедрения и поддержки Кадрового электронного документооборота на системе 1С Кабинет сотрудника.

Обязанности:

Участие во внедрении и развитии КЭДО на проекте в 3500 сотрудников (2 фазы внедрения: на 500 пользователей и после + 3000)

Собирать и анализировать требования к 1C КС и бэку 1С ЗУП.

Формировать пользовательские истории для развития 1С КС

Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.

Разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестирования.

Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.

Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов и продукта.

Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем

Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.

Требования:

Опыт работы бизнес-аналитиком в HR решениях от 3 лет.

Дополнительным плюсом будут хорошие знания конфигурации 1С ЗУП

Опыт участия в проектах внедрения или оптимизации процессов в 1С.

Опыт и желание работы в команде.

Желание расти и развиваться.

Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.

Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.

Условия: