В рамках работы по проектам "СЭЗЭМ" открыта позиция инженера-конструктора

Территориально работа в офисе "Систэм Электрик" в Екатеринбуге, возможны редкие командировки в г. Санкт-Петербург

Обязанности:

Разработка чертежейдеталей, сборочных чертежей, спецификаций

Подготовка документации для производства

Разработка эксплуатационных документов на изготавливаемое оборудование

Сопровождение производства и испытаний оборудования

Требования:Высшее электротехническое, механико-машинстроительное образование

Умение читать конструкторскую документацию и чертежи

знание Компас 3D, Лоцман, SolidWorks

2-3 года опыта работы

Условия:Оформление в соответствии с ТК РФ

Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы

ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев

Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования

Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу