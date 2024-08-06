В рамках работы по проектам "СЭЗЭМ" открыта позиция инженера-конструктора
Территориально работа в офисе "Систэм Электрик" в Екатеринбуге, возможны редкие командировки в г. Санкт-Петербург
Обязанности:
Разработка чертежейдеталей, сборочных чертежей, спецификаций
Подготовка документации для производства
Разработка эксплуатационных документов на изготавливаемое оборудование
Сопровождение производства и испытаний оборудования
Требования:Высшее электротехническое, механико-машинстроительное образование
Умение читать конструкторскую документацию и чертежи
знание Компас 3D, Лоцман, SolidWorks
2-3 года опыта работы
Условия:Оформление в соответствии с ТК РФ
Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы
ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев
Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования
Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу