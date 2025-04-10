 Обязанности:

  • Разработка рабочей документации АСУЭ и ТМ.
  • Самостоятельное принятие технических решений, их согласование, реализация в проектной документации и согласование со смежными разделами проекта при необходимости.
  • Разработка, изменение, наладка прикладного программного обеспечения АСУЭ и ТМ: ПЛК, панелей управления (PC/HMI) производства Schneider Electric и Систэм Электрик.
  • Разработка планов и проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ АСУЭ и
    ТМ в соответствии с разработанной или предоставленной заказчиком документацией.

Требования:

  • Образование высшее (техническое).
  • Умение работать с проектной документацией разделов автоматизации, электрики и смежных систем.
  • Знание оборудования и ПО Schneider Electric используемого в АСУЭ и ТМ (Modicon, MiCOM, PACiS, EcoSUI, PcVue, EcoStruxure Control Expert/Unity Pro) будет существенным плюсом. Умение работать в среде разработки CoDeSys.
  • Умение программировать и реализовывать алгоритмы на языках стандарта МЭК 61131-3.
  • Знание и понимание модели OSI и стека TCP/IP, основ построения сетей, топологий, базовых понятия протоколов TCP, UDP, HTTP.
  • Знание и понимание специфических для электроэнергетики стандартов и протоколов (IEC 61850, IEC 60870 и т.д.)
  • Знание интерфейсов и промышленных протоколов передачи данных: Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus, OPC.
  • Дополнительным плюсом будет знание оборудования Siemens, ABB.
  • Желательно умение работать с базами данных, владение языком SQL.
  • Технический английский язык - чтение литературы.
  • Готовность к командировкам до 25% рабочего времени.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
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