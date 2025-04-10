Обязанности:
- Разработка рабочей документации АСУЭ и ТМ.
- Самостоятельное принятие технических решений, их согласование, реализация в проектной документации и согласование со смежными разделами проекта при необходимости.
- Разработка, изменение, наладка прикладного программного обеспечения АСУЭ и ТМ: ПЛК, панелей управления (PC/HMI) производства Schneider Electric и Систэм Электрик.
- Разработка планов и проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ АСУЭ и
ТМ в соответствии с разработанной или предоставленной заказчиком документацией.
Требования:
- Образование высшее (техническое).
- Умение работать с проектной документацией разделов автоматизации, электрики и смежных систем.
- Знание оборудования и ПО Schneider Electric используемого в АСУЭ и ТМ (Modicon, MiCOM, PACiS, EcoSUI, PcVue, EcoStruxure Control Expert/Unity Pro) будет существенным плюсом. Умение работать в среде разработки CoDeSys.
- Умение программировать и реализовывать алгоритмы на языках стандарта МЭК 61131-3.
- Знание и понимание модели OSI и стека TCP/IP, основ построения сетей, топологий, базовых понятия протоколов TCP, UDP, HTTP.
- Знание и понимание специфических для электроэнергетики стандартов и протоколов (IEC 61850, IEC 60870 и т.д.)
- Знание интерфейсов и промышленных протоколов передачи данных: Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus, OPC.
- Дополнительным плюсом будет знание оборудования Siemens, ABB.
- Желательно умение работать с базами данных, владение языком SQL.
- Технический английский язык - чтение литературы.
- Готовность к командировкам до 25% рабочего времени.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.