Обязанности:
- Предоставление информационной поддержки и консультирование клиентов компании (крупные российские и международные компании преимущественно из сфер дистрибуции, энергетики и инфраструктуры, гражданского и жилищного строительства и др.) по цифровым сервисам, коммерческим, финансовым и логистическим вопросам:
- Приём и обработка обращений клиентов компании (онлайн чат, электронная почта, телефон)
- Поддержка и квалифицированная консультация по функционалу цифровых инструментов компании. Продвижение инструментов self-service для клиентов
- Предоставление логистической информации по продукту (наличие, цены, сроки поставки, статус заказа, сроки готовности заказа к отгрузке, условия оплаты, местонахождение груза)
- Оформление коммерческих предложений на продуктовую линейку оборудования
- Идентификация перспективных проектов по входящим запросам с целью получения дополнительной прибыли для компании
- Работа с рекламационными обращениями партнеров
Требования:
- Высшее образование или обучающийся на последнем курсе ВУЗа, с возможностью работы полный рабочий день
- Уверенный пользователь ПК и программ Microsoft Office
- Опыт работы с клиентами или документацией
- Навыки делового письма и общения по телефону
- Английский язык от уровня Pre-Intermediate
- Аккуратность, внимательность к деталям и быстрая обучаемость
- Развитые коммуникативные навыки, вежливость и стрессоустойчивость
- Умение быстро и самостоятельно принимать решения по возникающим проблемам, готовность нести ответственность за результат
- Желание принимать новые вызовы и приобретать навыки в области цифровых решений
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании