Обязанности:

  • Предоставление информационной поддержки и консультирование клиентов компании (крупные российские и международные компании преимущественно из сфер дистрибуции, энергетики и инфраструктуры, гражданского и жилищного строительства и др.) по цифровым сервисам, коммерческим, финансовым и логистическим вопросам:
  • Приём и обработка обращений клиентов компании (онлайн чат, электронная почта, телефон)
  • Поддержка и квалифицированная консультация по функционалу цифровых инструментов компании. Продвижение инструментов self-service для клиентов
  • Предоставление логистической информации по продукту (наличие, цены, сроки поставки, статус заказа, сроки готовности заказа к отгрузке, условия оплаты, местонахождение груза)
  • Оформление коммерческих предложений на продуктовую линейку оборудования
  • Идентификация перспективных проектов по входящим запросам с целью получения дополнительной прибыли для компании
  • Работа с рекламационными обращениями партнеров

Требования:

  • Высшее образование или обучающийся на последнем курсе ВУЗа, с возможностью работы полный рабочий день
  • Уверенный пользователь ПК и программ Microsoft Office
  • Опыт работы с клиентами или документацией
  • Навыки делового письма и общения по телефону
  • Английский язык от уровня Pre-Intermediate
  • Аккуратность, внимательность к деталям и быстрая обучаемость
  • Развитые коммуникативные навыки, вежливость и стрессоустойчивость
  • Умение быстро и самостоятельно принимать решения по возникающим проблемам, готовность нести ответственность за результат
  • Желание принимать новые вызовы и приобретать навыки в области цифровых решений

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва
