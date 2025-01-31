Обязанности:

  • Формирование и контроль реализации требований информационной безопасности в целевой архитектуре информационных систем и ИТ-сервисов
  • Анализ информационной безопасности архитектуры информационных систем и ИТ-сервисов
  • Экспертиза технических заданий и экспертное сопровождение проектов по внедрению информационных систем и ИТ-сервисов в части требований информационной безопасности.
  • Согласование состава мер и средств кибербезопасности в новых и модернизируемых информационных системах и ИТ-сервисах.
  • Управление процессом квалификационного тестирования безопасности приложений, информационных систем и ИТ-сервисов.
  • Определение методологии, реализация процедур квалификационного тестирования, контроль устранения выявленных уязвимостей и недостатков
  • Управление проектами информационной безопасности.
  • Изучение современных тенденций в обеспечении защиты, их применимости в сложившемся ИТ-ландшафте.
  • Анализ рынка технических решений защиты и практики их применения, формирование отчетных материалов.
  • Управление пилотным тестированием решений кибербезопасности.
  • Подготовка предложений по внедрению программно-технических средств защиты в разрезе актуальных угроз кибербезопасности.
  • Консультация продуктовых команд по вопросам информационной безопасности
  • Участие в разработке методологии, архитектурных принципов и стандартов по ИБ
  • Участие в согласовании и реализации запросов
  • Взаимодействие с компаниями-интеграторами по вопросам выбора и применения оптимальных подходов и технологий защиты.

Требования:

  • Высшее техническое образование в сфере информационных технологий или информационной безопасности (с уклоном в техническую защиту).
  • Практический опыт анализа проектируемых информационных систем с точки зрения информационной безопасности, управления проектами.
  • Стаж от 5-ти лет в организациях с развитой ИТ-инфраструктурой и направлением информационной безопасности, стаж работы в лицензиатах ФСТЭК/ФСБ будет преимуществом
  • Понимание основных принципов построения безопасной архитектуры информационных систем и ИТ-сервисов;
  • Знание принципов технологий и средств защиты сетевой инфраструктуры, безопасности операционных систем, прикладных систем, СУБД;
  • Знание принципов построения и работы современных облачных платформ виртуализации, контейнеризации и оркестрации, облачных сервисов
  • Понимание принципов работы технологий CI/CD
  • Знакомство со встроенными механизмами по обеспечению информационной безопасности в Linux, Docker, Kubernetes, OpenShift и опыт их настройки;
  • Будет преимуществом опыт с Kubernetes/Docker, анализа уязвимостей приложений с использованием автоматизированных средств (SCA, SAST, VS) и в практиках DevSecOps.
  • Знание законодательства в области защиты информации, персональных данных, информации, составляющей коммерческую тайну, безопасности критической информационной инфраструктуры и т.д.
  • Знание международных стандартов в области информационной безопасности (ISO 2700x, NIST, ISA, CIS и т.д.)

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
    Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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