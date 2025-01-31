Обязанности:
- Формирование и контроль реализации требований информационной безопасности в целевой архитектуре информационных систем и ИТ-сервисов
- Анализ информационной безопасности архитектуры информационных систем и ИТ-сервисов
- Экспертиза технических заданий и экспертное сопровождение проектов по внедрению информационных систем и ИТ-сервисов в части требований информационной безопасности.
- Согласование состава мер и средств кибербезопасности в новых и модернизируемых информационных системах и ИТ-сервисах.
- Управление процессом квалификационного тестирования безопасности приложений, информационных систем и ИТ-сервисов.
- Определение методологии, реализация процедур квалификационного тестирования, контроль устранения выявленных уязвимостей и недостатков
- Управление проектами информационной безопасности.
- Изучение современных тенденций в обеспечении защиты, их применимости в сложившемся ИТ-ландшафте.
- Анализ рынка технических решений защиты и практики их применения, формирование отчетных материалов.
- Управление пилотным тестированием решений кибербезопасности.
- Подготовка предложений по внедрению программно-технических средств защиты в разрезе актуальных угроз кибербезопасности.
- Консультация продуктовых команд по вопросам информационной безопасности
- Участие в разработке методологии, архитектурных принципов и стандартов по ИБ
- Участие в согласовании и реализации запросов
- Взаимодействие с компаниями-интеграторами по вопросам выбора и применения оптимальных подходов и технологий защиты.
Требования:
- Высшее техническое образование в сфере информационных технологий или информационной безопасности (с уклоном в техническую защиту).
- Практический опыт анализа проектируемых информационных систем с точки зрения информационной безопасности, управления проектами.
- Стаж от 5-ти лет в организациях с развитой ИТ-инфраструктурой и направлением информационной безопасности, стаж работы в лицензиатах ФСТЭК/ФСБ будет преимуществом
- Понимание основных принципов построения безопасной архитектуры информационных систем и ИТ-сервисов;
- Знание принципов технологий и средств защиты сетевой инфраструктуры, безопасности операционных систем, прикладных систем, СУБД;
- Знание принципов построения и работы современных облачных платформ виртуализации, контейнеризации и оркестрации, облачных сервисов
- Понимание принципов работы технологий CI/CD
- Знакомство со встроенными механизмами по обеспечению информационной безопасности в Linux, Docker, Kubernetes, OpenShift и опыт их настройки;
- Будет преимуществом опыт с Kubernetes/Docker, анализа уязвимостей приложений с использованием автоматизированных средств (SCA, SAST, VS) и в практиках DevSecOps.
- Знание законодательства в области защиты информации, персональных данных, информации, составляющей коммерческую тайну, безопасности критической информационной инфраструктуры и т.д.
- Знание международных стандартов в области информационной безопасности (ISO 2700x, NIST, ISA, CIS и т.д.)
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.