Обязанности:
- Руководство функциональной командой аналитиков бизнес-решений на платформе 1С: ERP, WMS, ЗУП, ДО.
- Организация анализа бизнес-процессов опер блока: производственного учета, управления запасами, складской учет, управления НСИ, управления продажами, управления бизнес-процессами в ДО; фин блок: регламентированный учёт, управленческий учет, бюджетирования, управления персоналом и расчета заработной платы. предлагать технические решения в целях оптимизации и усовершенствования, эффективности.
- Организация сбора и анализа бизнес-требований к внедрению и развитию решений 1С.
- Подготовка технических заданий группе разработки, проектирование лучших функциональных решений в соответствии с бизнес-требованиями.
- Контроль разработки технических заданий для команды разработки, принимать участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестировании.
- Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.
- Контроль наполнения базы знаний по процессам и управлением изменениями процессами и продукта. Контроль единообразия документации.
- Организация сообщества ключевых пользователей: создание регламентов и инструкций, управление процессом обучения ключевых пользователей.
- Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем.
- Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.
Требования:
- Хорошие знания процессов производственного учёта, закупок, продаж, управленческого учета, регламентированного учета, процессов логистики.
- Хорошее знание систем, опыт внедрения и поддержки эксплуатации 1C ERP, WMS, HRM, ЕСМ на стороне исполнителя
- Опыт руководства командой.
- Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.
- Опыт работы функциональным архитектором или главным бизнес-аналитиком 1С в направлении от 5 лет.
- Хорошие знания типовых конфигураций 1С ERP, УТ, БП.
- Опыт участия в проектах внедрения или оптимизации процессов в 1С
- Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.