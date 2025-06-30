Розетка брызгозащищенная W59
Техническая документация
Розетка штепсельная двухполюсная одноместная, брызгозащищенная, для скрытой установки стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками, бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Дата документа: 30/06/2025
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W59
Формат: PDF
Размер: 3.05 mb