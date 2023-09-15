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W59

Электроустановочные изделия для скрытой установки

Серия W59 классического дизайна с возможностью объединения любых механизмов обеспечивает высокую функциональность, а 6 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора. Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Каталог
Описание
  • Универсальный ассортимент розеток и выключателей из 38 изделий
  • Радио-, компьютерные, телефонные и телевизионные розетки
  • Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа
  • Цвет: белый, слоновая кость, матовый хром, шампань, черный бархат, сосна, бук, мореный дуб
  • Наличие функций комфорта (диммер 300 Вт и 600 Вт/ВА, термостат, датчик движения)
  • Рамочная серия — до 4 мест
  • Степень защиты IP20 и IP44
Преимущества
Качественный АВS-пластик

Все лицевые поверхности выполнены из износостойкого ABS-пластика.

Серебряные контактные группы выключателей

Обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди.

Термостойкий материал

В основаниях механизмов применён специальный материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Подсветка для поиска в темноте

Позволяет быстро находить изделия серии в любых условиях освещенности.

Защитные шторки

Повышают безопасность и надежность использования изделий данной серии.

Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний
Поставка изделий как без рамок — механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе — готовое решение
Соответствие ГОСТ
Удобная упаковка
Применение
  • Для недорогого ремонта
  • Для офисов класса В
  • Для гостиниц
Розетки
Розетки
Двойные розетки
Двойные розетки
Выключатели
Выключатели
RJ45
RJ45
Термостаты
Термостаты
Диммеры
Диммеры
Переключатели жалюзи
Переключатели жалюзи
TV
TV
Документы
Каталог электроустановочных изделий

2023 г.

Выключатели 16A серии W59

Руководство по эксплуатации

Выключатели и переключатели 10A серии W59

Руководство по эксплуатации

Рамки серии W59

Руководство по эксплуатации

Розетки компьютерные и телефонные серии W59

Руководство по эксплуатации

Розетки серии W59

Руководство по эксплуатации

Розетки телевизионные серии W59

Руководство по эксплуатации

Светорегулятор 400W cерии W59

Руководство по эксплуатации

Термостат серии W59

Руководство по эксплуатации