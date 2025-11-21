Руководство пользователя SystemePLC Studio по библиотеке функциональных блоков для работы с SystemePLC SR и SystemePLC S172
Техническая документация
В руководстве вы найдете: 1. детальное описание работы всех функциональных блоков; 2. инструкции по настройке параметров специальных блоков; 3. примеры работы специальных блоков с временными диаграммами. Также в документе представлена работа с различными типами данных, настройка таймеров и счётчиков, программирование логических операций, а также описание сложных блоков, требующих настройки пользователем.
Дата документа: 21/11/2025
