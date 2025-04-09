STV600_насосная станция каскадного управления насосами

Техническая документация

Данное руководство содержит информацию по подключению и настройке ПЧ STV600 (мощность 1.5..500 кВт) для насосной станции повышения давления. Приведены схемы для каскадного управления с чередованием (2/3/4 насоса), а также для каскадного управления без чередования (4 насоса). ПЧ STV600 реализует ПИДрегулирование давления и релейное управление насосами.

Дата документа: 09/04/2025 Узнать больше о линейке: SYSTEMEVAR STV600 SYSTEMEVAR Формат: PDF Размер: 2.26 mb