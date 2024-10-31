42-й Форум инженерных систем ЭТМ

Приглашаем посетить стенд Systeme Electric на 42-ом Форуме инженерных систем ЭТМ в Нижнем Новгороде!

Мы активно участвуем в выставке и деловой программе, проведем мастер-класс!

В рамках деловой программы представим:

Семинары:

Поток: «Всё подCTRLем»

Решения для бесперебойного электропитания и инфраструктуры

Решения для бесперебойного электропитания и инфраструктуры Поток: «Все в СИЛЕ»

Подход к созданию современных решений для диспетчеризации НКУ

Подход к созданию современных решений для диспетчеризации НКУ Поток: «Все на ОБОРОТ»

Инструменты продвижения ЭУИ и модульного оборудования

Инструменты продвижения ЭУИ и модульного оборудования Поток: «Все сHVACено»

Комплексное предложение для сегмента ОВиК

Мастер-класс «Практика от Systeme Electric». Тема: Сборка распределительного щита со схемой управления освещением и подключением теплого пола.

Комплексные решения Systeme Electric и Dekraft для промышленности, инфраструктуры, жилищного и гражданского строительства

Модульное оборудование City9

Новинки релейной защиты и автоматики

Широкий ассортимент и новинки электроустановочных изделий

Предложение для ИТ-инфраструктуры

Участие бесплатно.