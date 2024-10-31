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42-й Форум инженерных систем ЭТМ

31 октября 2024
Нижний Новгород
Оффлайн

Приглашаем посетить стенд Systeme Electric на 42-ом Форуме инженерных систем ЭТМ в Нижнем Новгороде!

Мы активно участвуем в выставке и деловой программе, проведем мастер-класс! 

В рамках деловой программы представим:

Семинары:

  • Поток: «Всё подCTRLем»
    Решения для бесперебойного электропитания и инфраструктуры
  • Поток: «Все в СИЛЕ»
    Подход к созданию современных решений для диспетчеризации НКУ
  • Поток: «Все на ОБОРОТ»
    Инструменты продвижения ЭУИ и модульного оборудования
  • Поток: «Все сHVACено»
    Комплексное предложение для сегмента ОВиК

Мастер-класс «Практика от Systeme Electric». Тема: Сборка распределительного щита со схемой управления освещением и подключением теплого пола.

  • Комплексные решения Systeme Electric и Dekraft для промышленности, инфраструктуры, жилищного и гражданского строительства 
  • Модульное оборудование City9 
  • Новинки релейной защиты и автоматики
  • Широкий ассортимент и новинки электроустановочных изделий
  • Предложение для ИТ-инфраструктуры

Участие бесплатно. 

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