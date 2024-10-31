42-й Форум инженерных систем ЭТМ

Приглашаем посетить стенд Systeme Electric на 42-ом Форуме инженерных систем ЭТМ в Нижнем Новгороде!
Мы активно участвуем в выставке и деловой программе, проведем мастер-класс!
В рамках деловой программы представим:
Семинары:
- Поток: «Всё подCTRLем»
Решения для бесперебойного электропитания и инфраструктуры
- Поток: «Все в СИЛЕ»
Подход к созданию современных решений для диспетчеризации НКУ
- Поток: «Все на ОБОРОТ»
Инструменты продвижения ЭУИ и модульного оборудования
- Поток: «Все сHVACено»
Комплексное предложение для сегмента ОВиК
Мастер-класс «Практика от Systeme Electric». Тема: Сборка распределительного щита со схемой управления освещением и подключением теплого пола.
- Комплексные решения Systeme Electric и Dekraft для промышленности, инфраструктуры, жилищного и гражданского строительства
- Модульное оборудование City9
- Новинки релейной защиты и автоматики
- Широкий ассортимент и новинки электроустановочных изделий
- Предложение для ИТ-инфраструктуры
Участие бесплатно.