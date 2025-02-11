«Город Света» в рамках международной выставки «Сибирская строительная неделя»

11-14 февраля Systeme Electric совместно с партнером Русский Свет примет участие в ежегодном мероприятии «Город Света». «Город Света» — это крупная выставка электротехнической отрасли, которая соберет 70 000 участников. Мероприятие пройдет в рамках международной выставки «Сибирская строительная неделя» и в этом году отметит свое 10-летие!

Приглашаем вас посетить наш стенд номер А309, чтобы ознакомиться с ассортиментом и новинками, а также задать интересующие вопросы нашим специалистам.

На стенде будут представлены: