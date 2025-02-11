«Город Света» в рамках международной выставки «Сибирская строительная неделя»

11-14 февраля Systeme Electric совместно с партнером Русский Свет примет участие в ежегодном мероприятии «Город Света». «Город Света» — это крупная выставка электротехнической отрасли, которая соберет 70 000 участников. Мероприятие пройдет в рамках международной выставки «Сибирская строительная неделя» и в этом году отметит свое 10-летие!
Приглашаем вас посетить наш стенд номер А309, чтобы ознакомиться с ассортиментом и новинками, а также задать интересующие вопросы нашим специалистам.
На стенде будут представлены:
- Модульное оборудование и щитки City9 и новую линейку модульных устройств Systeme9
- Оборудование для распределения электроэнергии низкого напряжения
- Оборудование для автоматизации промышленности и зданий
- Комплексное предложение Dekraft для промышленности, инфраструктуры, жилищного и гражданского строительства
- Широкий ассортимент электроустановочных изделий и аксессуаров, в том числе новую серию в ретро-стиле Basilica и первые умные устройства Systeme Electric и SberDevices – серию AtlasDesign Smart