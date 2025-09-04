Компания «Систэм Электрик» участвует в форуме ЭТМ городе Краснодар

Компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает всех посетить свой стенд на 45-м Форуме инженерных систем в Краснодаре!

На нашем стенде вы сможете ознакомиться с основными продуктами и решениями, а также увидите новинки от брендов Systeme Electric и Dekraft, соответствующие актуальным требованиям отрасли.

Форум ЭТМ пройдет в офлайн-формате по адресу: г. Краснодар, Конгрессная улица, 1. Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.

Ждем вас на нашем стенде № 69-70 для обсуждения современных технологий и обмена профессиональным опытом!