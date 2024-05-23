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Конференция «Практика лидеров»

23-24 мая 2024
Санкт-Петербург
Оффлайн

23-24 мая в Санкт-Петербурге состоится главная конференция года в сфере закупок и организации производства – Практика лидеров.

Организатор мероприятия – ЭТМ, один из наших ключевых дистрибьюторов.

 Основные темы этого года:

  • B2B-маркетплейсы и закупки с полки
  • Адаптация к санкциям
  • Защита производства от физических угроз
  • Роботизация и автоматизация производства
     

Systeme Electric выступит в двух потоках с экспертными докладами «Современные умные решения электроснабжения предприятий» и «Локальная стратегия Systeme Electric как инструмент рационализации цепочки поставок заказчика».

На небольшом выставочном пространстве сотрудники компании с удовольствием познакомят гостей и участников выставки с текущим ассортиментом и новинками оборудования брендов Systeme Electric и Dekraft.

Для участия необходима регистрация.

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