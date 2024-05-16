Мероприятие для профессионалов рынка инженерной сантехники и HVAC: Все cHVACeno Fest

16 мая в Самаре ЭТМ, один из наших ключевых партнеров, проведет первую специализированную выставку для профессионалов в сфере водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. На своем стенде компания Systeme Electric представит новинку – нагревательные маты для теплого пола STEP BALANCE и STEP TURBO, а также продемонстрирует терморегуляторы серий AtlasDesign и Glossa в разных цветах. Помимо этого, мы примем участие в мотивационной игре для клиентов «Я PROфессионал».

Всего в рамках мероприятия примут участие 30+ производителей, которые покажут новейшее оборудование и материалы и расскажут, как их оптимально применять. Выставка будет интересна не только монтажникам, но и проектировщикам, инженерам, технологам, специалистам по продажам, закупкам, безопасности и ИТ.

Вход свободный. Необходима регистрация.